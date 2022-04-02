Два пьяных дебошира на снегоходе избили за замечание мужчину в саду в Среднеуральске

По словам жены пострадавшего, председатель часто устраивает пьяные дебоши вместе с друзьями, катаются ночью пьяные на снегоходе и мешают этим местным жителям. Женщина рассказала Е1, что супруг вышел гулять с собаками и сделал им замечание из-за шума. После этого мужчины повалили мужа на землю и стали запинывать ногами. Подоспевший наряд ГИБДД сумел разнять их, а водитель снегохода отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Свердловчанка пояснила, что и сама пострадала: во время драки ей досталось по лицу. У мужа рассечена голова, было много крови, но госпитализировать его медики не стали.
После случившегося семейная пара подала заявление в полицию. Сейчас сотрудники правопорядка проводят расследование.
Напомним, в конце февраля в свердловской деревне погиб молодой человек, который врезался в дерево на снегоходе. Его пассажирка осталась жива, но была госпитализирована с различными травмами.