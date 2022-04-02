Два пьяных дебошира на снегоходе избили за замечание мужчину в саду в Среднеуральске

По словам жены пострадавшего, председатель часто устраивает пьяные дебоши вместе с друзьями, катаются ночью пьяные на снегоходе и мешают этим местным жителям. Женщина рассказала Е1, что супруг вышел гулять с собаками и сделал им замечание из-за шума. После этого мужчины повалили мужа на землю и стали запинывать ногами. Подоспевший наряд ГИБДД сумел разнять их, а водитель снегохода отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.