Неадекватный председатель напал с ножом на газовщика при смене УК в Екатеринбурге

Причиной этого стало то, что 1 апреля по решению суда УК «Квартал» должна была передать технические помещения УК «Тандем Сервис». Накануне, по словам местных жителей, председатель бывшего ЖСК, который был в неадекватном состоянии, начал отключать дома от газа вместе с дворником, угрожал им молотком и кричал, что всех убьет. При этом у него с собой было два ножа.