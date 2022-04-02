Неадекватный председатель напал с ножом на газовщика при смене УК в Екатеринбурге

Причиной этого стало то, что 1 апреля по решению суда УК «Квартал» должна была передать технические помещения УК «Тандем Сервис». Накануне, по словам местных жителей, председатель бывшего ЖСК, который был в неадекватном состоянии, начал отключать дома от газа вместе с дворником, угрожал им молотком и кричал, что всех убьет. При этом у него с собой было два ножа.
Жильцы вызвали газовую службу «Тандем Сервиса», завязалась драка и председатель ранил газовщика ножом. Представителя УК смогли скрутить и обезвредить жители до приезда полиции. Раненому мужчине оказали помощь медики скорой помощи, сейчас он находится в стабильном состоянии.
Предварительно, по данным УК «Тандем Сервис», ущерб от отключения домов от газа составил более миллиона рублей. Обе стороны конфликта подали заявления в полицию, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, ночью 29 марта в Нижнем Тагиле 15-летний подросток из неблагополучной семьи попытался зарезать своего 16-летнего брата. Пострадавший был госпитализирован с колото-резаной раной живота.