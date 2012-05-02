Дело об убийстве школьниц из Полевского закроют

Как сообщили СУ СК России по Свердловской области, тело 7-летней Маши водолазы из Каменска-Уральского нашли 29 апреля 2012 года в реке Полевая, протекающей по территории Полевского машзавода. На следующий день со дна водоема подняли утонувшую Юлю. Место, где девочки попали в воду, довольно безлюдное: с одной стороны - заводской забор и частные дома, с другой - бетонная дамба городского пруда. Есть еще автобусная остановка, но на ней в момент трагедии, скорее всего, никого не было. В день исчезновения Маши и Юли лед на городском пруду еще не сошел, однако по краям уже были промоины. Предположительно, в нее первоклассницы и угодили, упав с мостика дамбы. Течение мгновенно затянуло девочек на глубину. Если бы они пытались выбраться на поверхность, то кромка льда была бы обломана - 19 апреля полицейские обследовали пруд и никаких свежих разломов на льду не обнаружили.