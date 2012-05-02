Дирекция «Сливок» предоставила материалы камер наружного наблюдения полицейским

По словам Татьяны, уже сейчас все материалы с камер наружного наблюдения переданы полицейским. Сейчас проводится доследственная проверка, полицейские ждут результатов экспертизы.

Никто из дирекции клуба не сомневается, что это был умышленный поджог. На видео с камеры видно, как двое неизвестных людей подходят к зданию, льют на его стены какую-то горючую жидкость и потом поджигают. При этом происходит очень сильная вспышка, здание буквально сразу же воспламеняется сообщает Татьяна Попова.

По словам директора «Сливок», у руководства были большие планы по ремонту и обновлению заведения.

У нас уже заказана новая мебель, мы составили новый ассортимент блюд и даже начинали фотографировать их для составления меню. Велись переговоры о продаже клуба, но это был лишь один из возможных вариантов судьбы заведения рассказывает Татьяна.

Комментировать дальнейшие планы руководства женщина пока не хочет. Она объясняет это тем, что ее партнер, тоже являющийся собственником бизнеса, находится в отъезде. Но мысль о том, что кафе будет открыто заново, Татьяна не отвергает.