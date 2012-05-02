Маршрутчики Нижнего Тагила совершают серьезнейшие нарушения ПДД из-за ремонта некоторых участков дороги (ФОТО)

И хотя движение по попутным трамвайным путям не запрещается, но сами пути проходят через огороженный бордюром участок газона, что карается приличной суммой штрафа. Фотографии нарушений прислал на почту корреспондентов Tagilcity.ru пользователь под ником Максимум.

В связи с ремонтом дороги на круговом по Вагоностроителей-Зари маршруточники среди бела дня нарушают. И это в ходе операции «Автобус». Видели бы сотрудники службы инспекции такой «газелетрамвай». Хотя... какая же это новость. Если бы маршруточники ездили по ПДД - вот это новость бы была! возмущается пользователь.

На фото видно, что на выезде с кругового перекрестка ведутся дорожные работы, проезд осложнен расположившейся на дороге техникой. Но при этом дорога не перекрыта, и движение через пути как альтернативный вариант объезда не предусмотрено. В противном случае на дороге были бы выставлены временные знаки.

При этом, как сообщает Никита Чапурин, на данный момент ремонт этого перекрестка уже закончен, дорога опять свободна, и водители вряд ли опять станут совершать такие маневры. При этом в городе возможны и другие случаи злостных нарушений ПДД в связи с повсеместным ремонтом дорог. Если вы стали очевидцем нарушений, сообщайте о них в дежурную часть ГИБДД по телефону 25-00-44, и инспекторы ведомства выедут на место нарушения.