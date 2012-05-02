Мужчина топором зарубил двух тагильчан
2 мая 2012, 14:12Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сообщение об обнаружении трупов поступило в полицию около 21 часов 1 мая. Ночью этого же дня подозреваемого в убийстве задержали.
По данным пресс-службы управления областного СК, тела убитых мужчин были обнаружены в одной из домов по улице Гвардейской, Тагилстрой, в Нижнем Тагиле. Оба трупа имели черепно-мозговые травмы, в результате которых и наступила смерть. Подозреваемый в преступлении, 32-летний Юрий П., был задержан в Верхней Салде.
В ходе допроса он признался, что убил мужчин на почве ссоры, подкрепленной изрядной порцией спиртного. Орудие зверского злодеяния, топор, мужчина выбросил, а сам уехал в Верхнюю Салду. По факту убийства в Тагилстроевском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей