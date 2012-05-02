Мужчина топором зарубил двух тагильчан

По данным пресс-службы управления областного СК, тела убитых мужчин были обнаружены в одной из домов по улице Гвардейской, Тагилстрой, в Нижнем Тагиле. Оба трупа имели черепно-мозговые травмы, в результате которых и наступила смерть. Подозреваемый в преступлении, 32-летний Юрий П., был задержан в Верхней Салде.