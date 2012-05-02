На Вагонке водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Вчера днем в 12:30 на перекрестке улиц Ильича и Дзержинского наезд на ребенка 2002 года рождения допустил водитель, скрывшийся сразу же после аварии. Мальчик, ученик школы №35, был доставлен в Центральную городскую больницу №1, где ему поставили диагноз - перелом правой голени, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.