На Вагонке водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
2 мая 2012, 12:07Происшествия
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У мальчика перелом голени. После оказания помощи ребенка отпустили домой.
Вчера днем в 12:30 на перекрестке улиц Ильича и Дзержинского наезд на ребенка 2002 года рождения допустил водитель, скрывшийся сразу же после аварии. Мальчик, ученик школы №35, был доставлен в Центральную городскую больницу №1, где ему поставили диагноз - перелом правой голени, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Известно, что водитель двигался по Ильича со стороны улицы Орджоникидзе в сторону Дзержинского. Марка автомобиля и личность водителя устанавливаются.
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