В Нижнем Тагиле погиб 13-летний подросток - причины выясняются
2 мая 2012, 09:36ПроисшествияЕвгения
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Ночью 30 апреля 2012 года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 13-летнего учащегося одной из школ города Нижнего Тагила. Тело ребенка было обнаружено в квартире, где он проживал вместе со своей матерью. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что мальчик около 12 часов ночи вернулся домой с прогулки и пожаловался на плохое самочувствие, его стошнило. Приблизительно через час наступила смерть ребенка. По предварительным данным, наркотики и спиртные напитки подросток не употреблял. Видимых телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле ребенка не обнаружено.
В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование тела подростка с целью установления точной причины его смерти. Выясняется постоянный круг общения ребенка, а также лица, с кем он провел время незадолго до наступления смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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