В Нижнем Тагиле погиб 13-летний подросток - причины выясняются

Предварительно установлено, что мальчик около 12 часов ночи вернулся домой с прогулки и пожаловался на плохое самочувствие, его стошнило. Приблизительно через час наступила смерть ребенка. По предварительным данным, наркотики и спиртные напитки подросток не употреблял. Видимых телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле ребенка не обнаружено.