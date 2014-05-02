34 пожарных тушили огонь сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле
2 мая 2014, 15:10Происшествия
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Сегодня в час ночи МЧС поступило сообщение о большом пожаре на Трикотажников, 3, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС Свердловской области.
На площади порядка 200 кв.метров там горело деревообрабатывающее оборудование, пиломатериалы и кровля в деревообрабатывающем цехе. Об ущербе пока можно только догадываться, причина возгорания также пока не определена.
Известно, что в тушении были задействованы 11 единиц техники и 34 человека личного состава. Полностью побороть огонь удалось только к 5 часам утра.
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