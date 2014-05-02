Подростки села под Нижним Тагилом разгромили 26 надгробий на кладбище (ФОТО)

Тут же на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, где при осмотре установили, что на 26 могилах опрокинуты мраморные памятники и деревянные кресты. Несколько крестов были сломаны. Личный состав отделения полиции был поднят по сигналу «сбор», организованы необходимые оперативные мероприятия по установлению лиц, совершивших дерзкое преступление.

При тщательном осмотре эксперты обнаружили на одном из сломанных крестов четкий отпечаток следа обуви небольшого размера, из чего сделали предположение, что на кладбище бесчинствовали подростки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий это предположение подтвердилось. По подозрению в совершении надругательства над могилами умерших сотрудники полиции задержали трех несовершеннолетних жителей ближайшего поселка Первомайский 10, 12 и 13 лет, учащихся местной школы.

Фото пресс-службы МВД Нижнего Тагила

Правонарушителей доставили в отделение полиции, где состоялась беседа с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних. В разговоре подростки признались полицейским, что накануне пришли на кладбище, чтобы собрать конфеты, оставленные на могилах. Пока бродили по кладбищу, поспорили, хватит ли сил уронить памятник. У одного из ребят это получилось, тогда другие стали прыгать и пинать памятники. По словам инспектора ОДН майора полиции Натальи Бызовой, все подростки воспитываются в многодетных семьях с невысоким уровнем материального достатка, где родителями не осуществляется должный контроль над поведением детей.

Подростки поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. В дальнейшем с ними будет проводиться профилактическая работа с целью недопущения совершения ими других противоправных деяний. Родители нарушителей также поставлены на профилактический учет и привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

Пока подростки помещены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где с ними организована работа педагогов и психологов, чтобы выяснить причины совершенного преступления.

Как пояснил начальник отделения полиции №1 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» подполковник Александр Серебряков, по данному факту проводится проверка, необходимо установить всех родственников лиц, По окончании проверки будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

Всем пострадавшим сотрудники полиции разъясняют их право на обращение в суд и взыскание с родителей несовершеннолетних нарушителей причиненного ущерба в гражданском порядке.

Естественно, за такой поступок подростки ответят, но пострадавшие памятники нужно восстанавливать. Компания Best-monuments, занимающаяся изготовлением памятников в Тольятти, гарантирует наилучший результат. Лучшие дизайнеры займутся оформлением, а мастера-камнерезы воплотят их идеи в камне.