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Подростки села под Нижним Тагилом разгромили 26 надгробий на кладбище (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подростки села под Нижним Тагилом разгромили 26 надгробий на кладбище (ФОТО)

2 мая 2014, 16:15ПроисшествияЕвгения
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