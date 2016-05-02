На улице Алтайская в Нижнем Тагиле в результате ДТП перевернулась иномарка (ФОТО)

Об обстоятельствах ДТП сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. По ул. Алтайская в сторону ул. Зеленстроевская попутно двигались автомобили ВАЗ-2110 и «Рено». Около дома №74 по ул. Алтайская водитель автомобиля ВАЗ (мужчина 1963 г.р.) допустил столкновение с автомобилем «Рено».