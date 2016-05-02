На улице Алтайская в Нижнем Тагиле в результате ДТП перевернулась иномарка (ФОТО)
2 мая 2016, 12:00ПроисшествияПавел Щербина
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Авария произошла вчера в 12:30.
Сюжеты: Нижний Тагил
Об обстоятельствах ДТП сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. По ул. Алтайская в сторону ул. Зеленстроевская попутно двигались автомобили ВАЗ-2110 и «Рено». Около дома №74 по ул. Алтайская водитель автомобиля ВАЗ (мужчина 1963 г.р.) допустил столкновение с автомобилем «Рено».
Водитель автомобиля «Рено» (мужчина 1963 г.р.) и его пассажир получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится расследование. Виновные устанавливаются.
ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД
© Эрик Х., TagilCity.ru
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