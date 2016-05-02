Житель Нижнего Тагила потерял ногу, попав под трамвай
2 мая 2016, 13:40ПроисшествияПавел Щербина
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Инцидент произошёл 1 мая около 23:30 возле дома №44 на ул. Садовая.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации полиции, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента он был госпитализирован, но спасти его ногу медикам не удалось. Одну из стоп мужчины пришлось ампутировать, сообщает ИА «Между строк».
Обстоятельства инцидента сейчас расследуются полицией Нижнего Тагила. TagilCity.ru напоминает о том, что майские праздники в прошлом году тоже были богаты на различные происшествия.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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