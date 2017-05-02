34-летний екатеринбуржец вытолкнул свою мать-пенсионерку из окна седьмого этажа

Во время очередной ссоры житель уральской столицы расправился со своей матерью. Женщина упрекала своего сына в употреблении наркотиков, мужчина был недоволен тем, что его мать злоупотребляла алкоголем.

Когда пенсионерка курила у окна, сын подошел к матери и вытолкнул ее в окно. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Во время совершения преступления мужчина находился в невменяемом состоянии. Подозреваемый в убийстве родной матери задержан. Возбуждено уголовное дело, об этом сообщает «Комсомольская правда». Ему грозит наказание - до 15 лет лишения свободы в соответствии с УК РФ.