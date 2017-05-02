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34-летний екатеринбуржец вытолкнул свою мать-пенсионерку из окна седьмого этажа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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34-летний екатеринбуржец вытолкнул свою мать-пенсионерку из окна седьмого этажа

2 мая 2017, 16:35Происшествия
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