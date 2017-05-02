34-летний екатеринбуржец вытолкнул свою мать-пенсионерку из окна седьмого этажа
2 мая 2017, 16:35Происшествия
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В ходе конфликта мужчина из Екатеринбурга вытолкнул в окно свою 63-летнюю мать. Женщина погибла.
Сюжеты: Екатеринбург
Во время очередной ссоры житель уральской столицы расправился со своей матерью. Женщина упрекала своего сына в употреблении наркотиков, мужчина был недоволен тем, что его мать злоупотребляла алкоголем.
Когда пенсионерка курила у окна, сын подошел к матери и вытолкнул ее в окно. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Во время совершения преступления мужчина находился в невменяемом состоянии. Подозреваемый в убийстве родной матери задержан. Возбуждено уголовное дело, об этом сообщает «Комсомольская правда». Ему грозит наказание - до 15 лет лишения свободы в соответствии с УК РФ.
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