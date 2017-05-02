53 возгорания травы и 2 пожара потушены в майские праздники в Нижнем Тагиле
2 мая 2017, 12:15Происшествия
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В период с 28 апреля по 1 мая на территории Нижнего Тагила потушили 53 возгорания сухой травы и мусора и 2 пожара.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, возгорания травы произошли на ул. Трудовой, на ул. Космонавтов рядом с автозаправкой, на ул. Краснознаменной и Отрадной.
Помимо этого, зафиксировано два пожара, один – в гараже на ул. Прудной. Там сгорело имущество. Другой – в подвале дома № 15 по Ленинградскому проспекту. Никто не пострадал.
В пригороде Нижнего Тагила зафиксировано 18 возгораний большой площади – до 10 гектаров.
Также зафиксирован пожар в садовом доме в саду «Капасиха 4а», и в деревне Башкарка сгорела баня на приусадебном участке.
Как сообщает Отдел надзора и пропаганды города, произошло 5 лесных пожаров и один полевой.
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