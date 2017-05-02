53 возгорания травы и 2 пожара потушены в майские праздники в Нижнем Тагиле

Так, возгорания травы произошли на ул. Трудовой, на ул. Космонавтов рядом с автозаправкой, на ул. Краснознаменной и Отрадной.

Помимо этого, зафиксировано два пожара, один – в гараже на ул. Прудной. Там сгорело имущество. Другой – в подвале дома № 15 по Ленинградскому проспекту. Никто не пострадал.

В пригороде Нижнего Тагила зафиксировано 18 возгораний большой площади – до 10 гектаров.

Также зафиксирован пожар в садовом доме в саду «Капасиха 4а», и в деревне Башкарка сгорела баня на приусадебном участке.

Как сообщает Отдел надзора и пропаганды города, произошло 5 лесных пожаров и один полевой.