53 загорания сухой травы и мусора произошли в Нижнем Тагиле: горящее на Муринских прудах поле снял на видео один из жителей города (ВИДЕО)

В праздничные выходные погода была благосклонна к Нижнему Тагилу — столбик термометра поднялся выше +20 градусов, а осадков не было. Все это создало условия, благоприятные для горения прошлогодней растительности. За прошедшие четыре дня пожарные зарегистрировали 53 загорания сухой травы на территории Нижнего Тагила, ещё 18 загораний произошли в окрестностях города, причем их общая площадь горения оказалась больше, чем в городе.

Об одном из загораний, которое произошло 1 мая на ГГМ, рассказал живущий неподалёку тагильчанин:

Это произошло около 20 часов, ближе к речке. Задымлённость была сильная. Там высокая сухая трава. Огонь, если бы его не тушили, распространялся бы достаточно сильно и высоко. На место возгорания очевидцами была вызвана пожарная машина с бортовым номером 15, экипаж которой в течение 10-15 минут успешно боролся с огнём. Возгорание было локализовано и огонь потушен описал события мужчина.

В отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила сообщили, что сильнее всего прошлогодние трава и мусор горели в входные дни у дома №2 на Ленинградском проспекте, неподалёку от АЗС на улице Космонавтов, и дважды на улице Краснознаменная. Площадь загораний составила от 500 до 1 гектара квадратных метров каждое.

В ГГО произошло 18 загораний, однако их площадь измерялась уже гектарами. Так, 28 апреля рядом с деревней Боровая трава выгорела на площади 6 гектаров. 30 апреля в деревне Реши произошло самое крупное загорание, там огонь охватил площадь в 10 гектаров. 1 мая у Деревни Башкара выгорели 5 гектаров.