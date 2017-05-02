Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
53 загорания сухой травы и мусора произошли в Нижнем Тагиле: горящее на Муринских прудах поле снял на видео один из жителей города (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

53 загорания сухой травы и мусора произошли в Нижнем Тагиле: горящее на Муринских прудах поле снял на видео один из жителей города (ВИДЕО)

2 мая 2017, 13:25ПроисшествияДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?