Автолюбительница на иномарке снесла металлические ограждения на ост. «Поликлиники» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
2 мая 2017, 12:25ПроисшествияПавел Щербина
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Накануне жители Вагонки в Нижнем Тагиле с удивлением обнаружили, что металлические ограждения, отделяющие трамвайную остановку «Поликлиники» от проезжей части на Ленинградском проспекте – разрушены.
Сюжеты: Нижний Тагил
Поскольку обломки ограждений остались на месте, стало очевидным, что они не были демонтированы по плану, а разрушены из-за происшествия.
Утром 2 мая эту информацию официально подтвердили в полиции.
Около часа ночи 30 апреля гражданка 1990 г.р. на автомобиле KIA Rio совершила наезд на ограждения. В результате ДТП женщина не пострадала. От медицинского освидетельствования она отказалась рассказали журналистам TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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Напомним, до настоящего момента на остановке «Поликлиники» нет остановочного комплекса. Теперь из-за ДТП нет и ограждений, отделяющих пассажиров от проезжей части.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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