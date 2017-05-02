Автолюбительница на иномарке снесла металлические ограждения на ост. «Поликлиники» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Поскольку обломки ограждений остались на месте, стало очевидным, что они не были демонтированы по плану, а разрушены из-за происшествия.

Утром 2 мая эту информацию официально подтвердили в полиции.

Около часа ночи 30 апреля гражданка 1990 г.р. на автомобиле KIA Rio совершила наезд на ограждения. В результате ДТП женщина не пострадала. От медицинского освидетельствования она отказалась рассказали журналистам TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, до настоящего момента на остановке «Поликлиники» нет остановочного комплекса. Теперь из-за ДТП нет и ограждений, отделяющих пассажиров от проезжей части.