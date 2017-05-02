До 15 лет лишения свободы грозит жителю Екатеринбурга за убийство сотрудника ОВД

Прокуратура районного суда Екатеринбурга утвердила обвинение в отношении местного жителя. 17 апреля 2016 года в отдел полиции поступило заявление от дочери без вести пропавшего мужчины, который являлся сотрудником ОВД.

Далее следствие установило, что ночью 25 марта 2016 года подозреваемый звонил своей знакомой, от которой узнал, что потерпевший спал у нее в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый приехал в квартиру к женщине, задушил спящего мужчину кабелем, затем перенес убитого в ванну и отчленил ему голову. После этого вывез труп в лес и сжег.

Мужчина предстанет перед судом. За убийство ему грозит наказание – до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.