Хозяйка охваченной пламенем квартиры в Карпинске наблюдала за пожаром с балкона (ФОТО)

Возгорание произошло в 11:30 часов 29 апреля. На место выезжали девять пожарных на трех единицах техники, пишет издание «Вечерний Карпинск» . На площади 20 кв.м. было повреждено домашнее имущество – диван, кресло, шкаф.

Как оказалось, женщина наблюдала за пожаром с балкона, поскольку без труда смогла попасть через перегородку от соседей. Соседи предположили, что виновником пожара мог стать родственник пенсионерки. У них нередко случались конфликты.