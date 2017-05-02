Хозяйка охваченной пламенем квартиры в Карпинске наблюдала за пожаром с балкона (ФОТО)
2 мая 2017, 08:30Происшествия
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В минувшую субботу в Карпинске произошел пожар в квартире пенсионерки. Её заметили местные жители, когда бабушка бегала по балкону своей квартиры.
Возгорание произошло в 11:30 часов 29 апреля. На место выезжали девять пожарных на трех единицах техники, пишет издание «Вечерний Карпинск». На площади 20 кв.м. было повреждено домашнее имущество – диван, кресло, шкаф.
Как оказалось, женщина наблюдала за пожаром с балкона, поскольку без труда смогла попасть через перегородку от соседей. Соседи предположили, что виновником пожара мог стать родственник пенсионерки. У них нередко случались конфликты.
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Фото: «Вечерний Карпинск»
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