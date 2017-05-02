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Кот оказался закрытым в квартире на 2 недели в доме по улице Булата Окуджавы Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кот оказался закрытым в квартире на 2 недели в доме по улице Булата Окуджавы Нижнего Тагила (ФОТО)

2 мая 2017, 12:30ПроисшествияЕкатерина Малых
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