Кот оказался закрытым в квартире на 2 недели в доме по улице Булата Окуджавы Нижнего Тагила (ФОТО)

В квартире №300 живёт сосед, который не появлялся дома уже около 3-х недель. Это стало заметно по тому, что всё это время из квартиры доносились вопли кота, а реклама в двери только накапливались рассказал редакции TagilCity.ru один из соседей.

В последние дни кошачьи крики стали хриплее. Сосед заподозрил неладное и плоскогубцами вытащил дверной глазок.

Я открутил дверной глазок и увидел нечто страшное: кот черного цвета уже начинающий жрать все, что в квартире есть. Была обгрызена даже стоящая у стены гладильная доска добавил живущий рядом тагильчанин.

Чтобы животное не умерло от голода, сосед начал подкармливать его через дверной глазок сухим кошачьим кормом и сосисками.

Уже на протяжении 3 дней я кормлю его сосисками, разрезая их на несколько частей и просовывая в тот же дверной глазок сообщил сосед.

В этот же день, 28 апреля, сосед связался с несколькими спасательными службами.

Я решил позвонить в экстренную службу «112», где ответили, что они этим не занимаются. Также звонил в службу спасения «101». Ответ там был аналогичный. На номере полиции «102» посоветовали звонить в «112». Звонки в службу ППС также не увенчались успехом пояснил неравнодушный сосед.

30 апреля неравнодушный тагильчанин зашёл в пожарную часть на Черноисточинском шоссе и рассказал о сложившейся проблеме.

Там сказали, что по закону они не имеют права без возгорания взламывать двери и лучше обратиться в полицию. После регистрации моего объяснения по поводу сложившейся ситуации сотрудники полиции выехали на место вместе со Службой спасения. Они удостоверились в правдивости изложенного передал сосед.

Однако полиция предпринять ничего не смогла.

Без владельца квартиры вскрывать не имеют права даже в присутствии полиции. У нас нет оснований полагать, что там совершено какое-то преступление. Возможно в таком случае лучше обращаться к зоозащитникам: если этот кот не нужен хозяину, то чтобы они его забрали и животное не мучилось. Потому как ни МЧС, ни полиция, ни пожарные здесь помочь не могут объяснили в пресс-службе УВД.

Редакция TagilCity.ru связалась с зоозащитниками Нижнего Тагила, чтобы узнать, что они предпринимают при столкновении с подобными случаями.

У нас страна абсурда: если человек придёт и заявит о пропаже другого человека, который ему не родственник, то его отправят. Коту в данной ситуации не помочь никак. Потому как вскрывать квартиру нельзя – это взлом и, следовательно, статья. Ведь может случиться, что хозяин просто уехал в командировку и когда приедет, окажется, что его квартира взломана. А человек, который хотел помочь коту, просто попадёт под статью и срок. С поисками хозяина тоже всё непросто рассказывает зоозащитник Диана Гордеева.

Зоозащитник заметила, что быть может стоило написать всё-таки заявление в полицию о возможном нахождении самого хозяина в квартире. Так как есть вероятность, что с ним что-то случилось.

А если хозяин внутри? Пока он не запахнет, никто не пошевелится? Если написать заявление, то, возможно, удастся получить разрешение на взлом квартиры с понятыми и участковыми. В особенности стоит чаще обращаться к последним. Но в данном случае помочь коту будет очень сложно пояснила Диана.

Однако и сами зоозащитники не имеют права взлома дверей даже ради спасения жизни питомцу.

Мы тоже не можем в чужую квартиру ворваться и изъять кота. Мы бы с удовольствием его приняли подытожила зоозащитник.

Сосед сообщил о возвращении хозяина квартиры вечером 1 мая. Однако ещё утром, по словам соседа, кот перестал подавать признаки жизни.

Сегодня реклама из двери была убрана, а глазок залеплен изнутри.