Крупный пожар из-за поджога сухой травы произошел в поселке под Екатеринбургом (ФОТО)
2 мая 2017, 09:55Происшествия
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Крупный пожар на площади 1200 кв. м. произошел в поселке Монетный под Екатеринбургом.
Как сообщает Е1, от неосторожного обращения с огнем загорелись гаражи и хозяйственные постройки, возведенные незаконно. Из-за нарушения техники безопасности при строительстве, возведенные гражданами гаражи и боксы быстро оказались охвачены пламенем.
В постройках сгорели два автомобиля, овощи и садовый инвентарь.
Ближайший к огню жилой дом находился всего в 20 метрах, риск перекидывания огня был высокий. К счастью, никто не пострадал.
По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог сухой травы.
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Фото: Е1
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