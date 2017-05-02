Крупный пожар из-за поджога сухой травы произошел в поселке под Екатеринбургом (ФОТО)

Как сообщает Е1, от неосторожного обращения с огнем загорелись гаражи и хозяйственные постройки, возведенные незаконно. Из-за нарушения техники безопасности при строительстве, возведенные гражданами гаражи и боксы быстро оказались охвачены пламенем.

В постройках сгорели два автомобиля, овощи и садовый инвентарь.

Ближайший к огню жилой дом находился всего в 20 метрах, риск перекидывания огня был высокий. К счастью, никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог сухой травы.