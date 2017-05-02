Неизвестный «заминировал» Демидовскую больницу в Нижнем Тагиле

Дежурный передал информацию в соответствующие службы, передает АН «Между строк» , ссылаясь на данные от представителя ГУ МВД по региону полковника Валерия Горелых. Информация не подтвердилась.

Сотрудники полиции отработали по сообщению криминального характера. Звонивший пока не установлен, но правоохранители работают над этим. Как сообщили в ЕДДС, мужчина был в нетрезвом состоянии. Нарушителю грози до трех лет лишения свободы.