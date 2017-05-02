Неизвестный «заминировал» Демидовскую больницу в Нижнем Тагиле
2 мая 2017, 08:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вечером 30 апреля неизвестный позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Тагила и сообщил о минировании в Демидовской больнице.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дежурный передал информацию в соответствующие службы, передает АН «Между строк», ссылаясь на данные от представителя ГУ МВД по региону полковника Валерия Горелых. Информация не подтвердилась.
Сотрудники полиции отработали по сообщению криминального характера. Звонивший пока не установлен, но правоохранители работают над этим. Как сообщили в ЕДДС, мужчина был в нетрезвом состоянии. Нарушителю грози до трех лет лишения свободы.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей