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Неизвестный «заминировал» Демидовскую больницу в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неизвестный «заминировал» Демидовскую больницу в Нижнем Тагиле

2 мая 2017, 08:00Происшествия
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