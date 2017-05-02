Один из осужденных в нижнетагильской ИК-5 вогнал себе иголку под ребро в знак протеста против администрации колонии

Как сообщает 66.RU, в нижнетагильской исправительной колонии №5 произошло ЧП. Один заключенный вогнал себе под ребро иглу. Такой поступок мужчина совершил в знак протеста против бездействия администрации ИК.

Он несколько раз обращался к руководству учреждения с просьбой отправить его в больницу, так как страдает серьезным заболеванием. Ему в госпитализации всегда отказывали.

Тогда осужденный вогнал себе под ребро стальную иглу, которую впоследствии безуспешно пытался извлечь другой заключенный без использования наркоза. Мужчина разрезал кожу на теле осужденного по указанию медиков, как рассказывает правозащитница Лариса Захарова. А через восемь часов зашил разрез, сообщив, что инородный предмет не найден.

Позднее пострадавшего доставили к хирургу в лечебно-исправительное учреждение №51. Но и там мужчине не помогли. Когда медик узнал, что игла находится под ребром, то отказался оказывать помощь.

Александр Левченко, пресс-секретарь ГУФСИН Свердловской области, так прокомментировал ситуацию:

У нас любой осужденный может заявить, хоть что его кошка оперировала. Это бред, конечно. С пострадавшим работают медики. Его жизни ничего не угрожает. Он находится в специализированной больнице. Исправительное учреждение, в котором он содержался, готовится подать иск к осужденному, чтобы взыскать средства, потраченные на его транспортировку.

Сейчас пострадавший находится в больнице екатеринбургской ИК-2.