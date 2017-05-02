Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Один из осужденных в нижнетагильской ИК-5 вогнал себе иголку под ребро в знак протеста против администрации колонии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Один из осужденных в нижнетагильской ИК-5 вогнал себе иголку под ребро в знак протеста против администрации колонии

2 мая 2017, 19:00Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?