Отечественный автомобиль разбился о КАМАЗ на Вагонке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

ДТП произошло 29 апреля на перекрестке улицы Орджоникидзе и проспекта Вагоностроителей. Место аварии было запечатлено видеорегистратором проезжавшего мимо автолюбителя. На видеозаписи видно, что в то время, как у грузовика нет видимых повреждений, у отечественного автомобиля смята передняя часть. Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД, авария обошлась без пострадавших: