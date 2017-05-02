Отечественный автомобиль разбился о КАМАЗ на Вагонке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
2 мая 2017, 18:25ПроисшествияДенис Таратонов
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В первый день праздничных выходных в Нижнем Тагиле на Вагонке произошла авария, в которой пострадал отечественный легковой автомобиль, который врезался в грузовик КАМАЗ.
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП произошло 29 апреля на перекрестке улицы Орджоникидзе и проспекта Вагоностроителей. Место аварии было запечатлено видеорегистратором проезжавшего мимо автолюбителя. На видеозаписи видно, что в то время, как у грузовика нет видимых повреждений, у отечественного автомобиля смята передняя часть. Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД, авария обошлась без пострадавших:
Водитель автомобиля КАМАЗ допустил столкновение с ВАЗ-21093. Раненых нет сообщили журналисту.
Видео канала ХуторVS
А сегодня, 2 мая, в Нижнем Тагиле на Вагонке авто-леди снесла металлический забор на остановке «Поликлиники».
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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