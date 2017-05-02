Таксист из Екатеринбурга застрелил своего пассажира
2 мая 2017, 16:00Происшествия
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В уральской столице произошло убийство пассажира такси, которого застрелил водитель.
Сюжеты: Екатеринбург
1 мая 2017 года в ходе конфликта между пассажиром и водителем такси в Екатеринбурге был застрелен мужчина. Тело пострадавшего было найдено недалеко от остановки общественного транспорта.
Как рассказали очевидцы, между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, во время которого таксист достал пистолет и выстрелил в оппонента. От полученной травмы мужчина скончался на месте ЧП. В полиции пока ситуацию не комментируют, сообщает интернет-издание «Правда жизни».
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