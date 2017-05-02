Таксист из Екатеринбурга застрелил своего пассажира

1 мая 2017 года в ходе конфликта между пассажиром и водителем такси в Екатеринбурге был застрелен мужчина. Тело пострадавшего было найдено недалеко от остановки общественного транспорта.

Как рассказали очевидцы, между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, во время которого таксист достал пистолет и выстрелил в оппонента. От полученной травмы мужчина скончался на месте ЧП. В полиции пока ситуацию не комментируют, сообщает интернет-издание «Правда жизни».