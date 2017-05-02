Трупы бродячих собак обнаружили садоводы на Режевском тракте

Как пишет Е1, находку сделали садоводы, у которых убежала собака, и они отправились искать ее в лес, где и обнаружили множество трупов дворняг. Очевидно, что животных привезли в лес мертвыми и выкинули в одном месте. Некоторые трупы плавали у берега речки, из которой местные садоводы берут воду для питья.