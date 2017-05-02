Трупы бродячих собак обнаружили садоводы на Режевском тракте
2 мая 2017, 09:20Происшествия
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Неприятную находку обнаружили дачники в коллективном саду «Вишенка», находящемся на Режевском тракте.
Как пишет Е1, находку сделали садоводы, у которых убежала собака, и они отправились искать ее в лес, где и обнаружили множество трупов дворняг. Очевидно, что животных привезли в лес мертвыми и выкинули в одном месте. Некоторые трупы плавали у берега речки, из которой местные садоводы берут воду для питья.
Сейчас тела вывезены на утилизацию. Дачники всерьез намерены добиваться установления личностей тех, кто привез в лес мертвых животных.
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