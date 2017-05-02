Заброшенная деревня под Каменском-Уральским выгорела из-за лесного пожара (ВИДЕО)
2 мая 2017, 09:00Происшествия
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Днём 28 апреля под Каменском-Уральским из-за лесного пожара сгорела деревня Черноозёрская. Она относится к Каслинскому району Челябинской области. Далее огонь двинулся в сторону Свердловской области.
Как сообщили изданию KU66.ru очевидцы, трава из-за ветра горела быстро. Дым от пожара был виден далеко.
В управлении МЧС по Челябинской области сообщили, что деревня заброшена. Лет 10 в ней нет электричества, и в ней давно никто не живет. Никто из людей не пострадал. По данным МЧС, горели только трава и камыш.
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Видео: Портал KU66.RU
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