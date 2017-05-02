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Жительница Белоярского района до смерти забила сожителя и подругу из-за ревности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Белоярского района до смерти забила сожителя и подругу из-за ревности

2 мая 2017, 12:55Происшествия
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