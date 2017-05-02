Жительница Белоярского района до смерти забила сожителя и подругу из-за ревности
2 мая 2017, 12:55Происшествия
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Следователями Заречного предъявлено обвинение 39-летней женщине из Белоярского района, которая, по версии следствия, причинила тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевших.
Установлено, что в апреле этого года обвиняемая, находясь в гостях со своим сожителем и подругой, приревновала мужчину к последней и нанесла им телесные повреждения, повлекшие смерть обоих.
Сейчас женщина находится под стражей. После завершения всех следственных мероприятий дело передадут в суд. Обвиняемой грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает СК по Свердловской области.
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