2 человека погибли и 3 пострадали в ДТП под Первоуральском (ФОТО)

В результате аварии погибли 32-летняя водитель Hyundai и её 26-летний пассажир. Водитель автомобиля Ford и 2 пассажира другой иномарки были госпитализированы, сообщает E1.ru. По предварительной версии, Ford Focus ехал со скоростью 150 км/ч. Несмотря на наличие запрещающих обгон знаков, водитель выехал на встречную, спровоцировав тем самым ДТП.