Общественник был избит лопатой у здания прокуратуры в Екатеринбурге (ВИДЕО)

По словам Прыткова, он приехал к зданию прокуратуры, чтобы проверить, поднят ли там государственный флаг в честь праздника. Когда мужчина припарковался с торца здания, то к нему подошел охранник и потребовал убрать машину.

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого охранник схватил лопату и ударил Прыткова несколько раз по голове. Раненый общественник сумел добраться до отделения полиции, где написал заявление.

Сейчас Прытков находится в больнице, врачам пришлось зашивать голову и лицо. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что заявление от потерпевшего принято, и сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личность второго участника конфликта.

В прокуратуре пояснили, что парковка, ставшая причиной конфликта, не имеет никакого отношения к ведомству, так как в здании находится несколько организаций, сообщает «URA.RU».