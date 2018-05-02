Три человека погибли в перевернувшейся иномарке под Нижним Тагилом (ФОТО)

Минувшей ночью на 167-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов случилось смертельное ДТП. Мужчина за рулем иномарки совершал движение со стороны поселка Горноуральский. В какой-то момент он потерял контроль над транспортным средством, и машина слетела с проезжей части.

В кювете автомобиль опрокинулся на крышу, его замяло от сильного удара. Три человека - водитель и две женщины-пассажира - скончались от несовместимых с жизнью травм.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что 33-летний водитель иномарки проживал в поселке Горноуральский, в салоне сидели две женщины – 41 год и 23 года. Ни водитель, ни пассажиры перед аварией не были пристегнуты ремнями безопасности. Полную картину произошедшего сейчас устанавливают инспекторы, пишет отдел пропаганды ГИБДД.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД