Труп мужчины был найден в пруду Дендропарка в Екатеринбурге
2 мая, 12:00Происшествия
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Утром 2 мая в пруду Дендропарка в Екатеринбурге был обнаружен труп неизвестного мужчины.
Сюжеты: Екатеринбург
Житель Екатеринбурга вместе с дочкой утром 2 мая гулял в Дендрарии на ул. Мира, когда увидел в пруду тело мужчины. По словам очевидцев, труп плавал лицом вниз, была видна только его спина и голова.
На место незамедлительно выехали полицейские, сейчас проводится проверка. Правоохранительным органам предстоит выяснить, имела ли смерть криминальный характер или гибель мужчины наступила в результате несчастного случая, пишет JustMedia.
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