Мусоровоз на полной скорости протаранил Renault Logan на ЕКАД

Двух пострадавших – водителя и пассажира легковушки, увезли в больницу в тяжёлом состоянии, сообщают подписчики паблика «Инцидент-Екатеринбург» во ВКонтакте.

На месте происшествия работают госавтоинспекторы. По предварительным данным, водитель мусоровоза не справился с управлением и въехал в задний бампер иномарки, которая двигалась в попутном направлении. В результате столкновения грузовик съехал с дороги в кювет.