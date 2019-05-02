Мусоровоз на полной скорости протаранил Renault Logan на ЕКАД
Сегодня, 17:27ПроисшествияФото: паблик "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте
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Мусоровоз на высокой скорости врезался в Renault Logan – иномарку пришлось разрезать, чтобы вытащить из машины пострадавших. Авария произошла около 15 часов 2 мая на ЕКАД неподалёку от пересечения с дублёром Сибирского тракта, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Двух пострадавших – водителя и пассажира легковушки, увезли в больницу в тяжёлом состоянии, сообщают подписчики паблика «Инцидент-Екатеринбург» во ВКонтакте.
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На месте происшествия работают госавтоинспекторы. По предварительным данным, водитель мусоровоза не справился с управлением и въехал в задний бампер иномарки, которая двигалась в попутном направлении. В результате столкновения грузовик съехал с дороги в кювет.
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