Рецидивист из села Троицкое получил 3 года колонии за кражу телевизора
Сегодня, 18:48ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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43-летний житель села Троицкое получил три года колонии особого режима за украденный телевизор. Ранее мужчина уже был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщает пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области.
Безработный рецидивист 4 марта сорвал навесной замок в одном из домов на улице Ленина и вынес из жилища телевизор. Злоумышленник был неосторожен – оставил на месте преступления отпечатки пальцев, по которым его и вычислили полицейские. Украденные телевизор и другие вещи правоохранители нашли в подполье у рецидивиста.
Суд признал мужчину виновным в «краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище» (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
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