Рецидивист из села Троицкое получил 3 года колонии за кражу телевизора

Безработный рецидивист 4 марта сорвал навесной замок в одном из домов на улице Ленина и вынес из жилища телевизор. Злоумышленник был неосторожен – оставил на месте преступления отпечатки пальцев, по которым его и вычислили полицейские. Украденные телевизор и другие вещи правоохранители нашли в подполье у рецидивиста.