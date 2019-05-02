В Екатеринбурге посреди улицы подрались водители автобусов и троллейбуса

На остановке на улице Шварца в Екатеринбурге произошла драка водителей маршрутных автобусов и троллейбуса. Как рассказали очевидцы, водители автобусов маршрутов № 12 и № 37, а также водитель троллейбуса № 6 во время езды подрезали друг друга и несколько раз не могли поделить дорогу. Позже гонка переросла в драку.

Мы остановились на остановке, водитель долго стоял, видимо, чтобы пассажиров набрать, тут подъезжает 6-й троллейбус и 37-й автобус, водители выскакивают, двери открывают и давай на него налетать,рассказал корреспондентам Е1 очевидец инцидента.

Двое водителей вытащили третьего из транспортного средства, избили на глазах у прохожих, а затем участники нападения продолжили движение по маршруту. В результате драки водитель автобуса получил травмы.

Видео Видео: е1.ru