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В Екатеринбурге посреди улицы подрались водители автобусов и троллейбуса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге посреди улицы подрались водители автобусов и троллейбуса

Сегодня, 09:26ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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