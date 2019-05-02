В Екатеринбурге посреди улицы подрались водители автобусов и троллейбуса
В Екатеринбурге 1 мая посреди улицы произошла драка водителей автобусов и троллейбуса, один из участников драки получил травмы, сообщает портал Е1. Полиция уже начала проверку по данному инциденту.
На остановке на улице Шварца в Екатеринбурге произошла драка водителей маршрутных автобусов и троллейбуса. Как рассказали очевидцы, водители автобусов маршрутов № 12 и № 37, а также водитель троллейбуса № 6 во время езды подрезали друг друга и несколько раз не могли поделить дорогу. Позже гонка переросла в драку.
Мы остановились на остановке, водитель долго стоял, видимо, чтобы пассажиров набрать, тут подъезжает 6-й троллейбус и 37-й автобус, водители выскакивают, двери открывают и давай на него налетать,рассказал корреспондентам Е1 очевидец инцидента.
Двое водителей вытащили третьего из транспортного средства, избили на глазах у прохожих, а затем участники нападения продолжили движение по маршруту. В результате драки водитель автобуса получил травмы.
По данному факту полиция начала проверку. Сообщение о травме поступило в отдел полиции № 7 от медиков скорой помощи.