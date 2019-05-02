В Нижнем Тагиле женщина на иномарке сбила мотоциклиста

По предварительной информации, женщина на иномарке двигалась по Черноисточинскому шоссе и, нарушив ПДД, допустила наезд на мотоциклиста.

Женщина выехала на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с мотоциклистом,сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ГИБДД Нижнего Тагила.

Со слов очевидцев, водитель мотоцикла был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии.