В Нижнем Тагиле женщина на иномарке сбила мотоциклиста
Сегодня, 12:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В ночь с 1 на 2 мая в Нижнем Тагиле женщина на иномарке сбила мотоциклиста. Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной информации, женщина на иномарке двигалась по Черноисточинскому шоссе и, нарушив ПДД, допустила наезд на мотоциклиста.
Женщина выехала на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с мотоциклистом,сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе ГИБДД Нижнего Тагила.
Со слов очевидцев, водитель мотоцикла был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии.
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Днем ранее в Нижнем Тагиле в ДТП погиб водитель иномарки, врезавшийся в дорожное ограждение на Северном шоссе.
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