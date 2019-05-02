В селе под Екатеринбургом ФСБ изъяла 9 тонн контрафактного алкоголя
Сегодня, 16:13ПроисшествияФото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
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Сотрудники ФСБ по Свердловской области накрыли в посёлке Измоденово Белоярского района подпольный цех с алкоголем, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
В помещении находились около четырёх тонн контрафактного алкоголя – почти 9 тысяч упакованных бутылок с логотипами марок «Нефть», «Голд», «Арбатская», «Дербент», «Кенигсберг» и «Баккарди». Здесь же были обнаружены ещё около 10 тысяч пустых ёмкостей, подготовленных под розлив, а также закаточные машинки и пробки с дозаторами.
По информации ФСБ, арендовал участок уроженец Грузии.
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Фальсификат изъят из обращения и установленным порядком передан на хранение в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО, добавили в пресс-службе ведомства.
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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