В селе под Екатеринбургом ФСБ изъяла 9 тонн контрафактного алкоголя

В помещении находились около четырёх тонн контрафактного алкоголя – почти 9 тысяч упакованных бутылок с логотипами марок «Нефть», «Голд», «Арбатская», «Дербент», «Кенигсберг» и «Баккарди». Здесь же были обнаружены ещё около 10 тысяч пустых ёмкостей, подготовленных под розлив, а также закаточные машинки и пробки с дозаторами.