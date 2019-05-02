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В селе под Екатеринбургом ФСБ изъяла 9 тонн контрафактного алкоголя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В селе под Екатеринбургом ФСБ изъяла 9 тонн контрафактного алкоголя

Сегодня, 16:13ПроисшествияФото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
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