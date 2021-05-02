13 выездов на тушение травы за один день совершили пожарные в Нижнем Тагиле

13 выездов на тушение травы за один день совершили пожарные в Нижнем Тагиле
13 выездов на тушение травы за один день совершили пожарные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:10ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
13 раз выезжали пожарные 1 мая на тушение загоревшейся травы в Нижнем Тагиле и пригороде.

Самым масштабным стал пожар в деревне Беляковка. Там площадь возгорания составила восемь тысяч квадратных метров. Огнеборцам из Петрокаменска, понадобилась помощь коллег из Николо-Павловского, Новоасбеста и Южаково, чтобы потушить пожар, сообщает Отдел надзорной деятельности.

1000 квадратных метров загорелись между Лаей и Балакино и в Нижнем Тагиле около Краснознаменной, 130.

Кроме того, тагильские пожарные потушили возгорание у дома на Парковой, 1 и в коллективном саду № 3 «Северный».

Пожар на площади 500 квадратных метров вспыхнул на улице Парковой, 17, а также на улице Партизанкской, 2.

Напомним, в Свердловской области объявлено предупреждение о высокой степени пожарной опасности из-за сильного ветра.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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