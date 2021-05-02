13 выездов на тушение травы за один день совершили пожарные в Нижнем Тагиле

Самым масштабным стал пожар в деревне Беляковка. Там площадь возгорания составила восемь тысяч квадратных метров. Огнеборцам из Петрокаменска, понадобилась помощь коллег из Николо-Павловского, Новоасбеста и Южаково, чтобы потушить пожар, сообщает Отдел надзорной деятельности.