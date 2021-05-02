Избитая мужем женщина забрызгала кровью подъезд в Екатеринбурге

Инцидент произошел в одной из квартир дома № 27 на улице Рощинская в столице Урала. По словам местных жителей, пострадавшая была судима за незаконный оборот наркотиков.
Произошел семейный конфликт. Жена пострадала от мужа, рассказал E1 глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Однако, когда на место происшествия прибыли сотрудник полиции, потерпевшая им сообщила, что не имеет претензий и отказалась писать заявление.
Несмотря на это, участковый уполномоченный проведет с дебоширом профилактическую работу, уточнил полковник Горелых.
Помощь медиков пострадавшей не понадобилась.
Напомним, 29 апреля сообщалось, как в Екатеринбурге жена обвинила бывшего мужа в избиениях. Первый случай произошел во время беременности из-за бытовой ссоры. После побои начали повторяться. В результате женщина ушла от мужа, однако он продолжал высылать видео с угрозами, а также несколько раз вновь избил.