Избитая мужем женщина забрызгала кровью подъезд в Екатеринбурге

Напомним, 29 апреля сообщалось, как в Екатеринбурге жена обвинила бывшего мужа в избиениях. Первый случай произошел во время беременности из-за бытовой ссоры. После побои начали повторяться. В результате женщина ушла от мужа, однако он продолжал высылать видео с угрозами, а также несколько раз вновь избил.