Избитая мужем женщина забрызгала кровью подъезд в Екатеринбурге

Избитая мужем женщина забрызгала кровью подъезд в Екатеринбурге
Избитая мужем женщина забрызгала кровью подъезд в Екатеринбурге
Сегодня, 15:41ПроисшествияФото: E1.ru
Забрызган кровью оказался подъезд жилого дома в Екатеринбурге. Полицейские выяснили, что муж избил жену, но потерпевшая отказалась писать заявление.

Инцидент произошел в одной из квартир дома № 27 на улице Рощинская в столице Урала. По словам местных жителей, пострадавшая была судима за незаконный оборот наркотиков.

Произошел семейный конфликт. Жена пострадала от мужа, рассказал E1 глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Однако, когда на место происшествия прибыли сотрудник полиции, потерпевшая им сообщила, что не имеет претензий и отказалась писать заявление.

Несмотря на это, участковый уполномоченный проведет с дебоширом профилактическую работу, уточнил полковник Горелых.

Помощь медиков пострадавшей не понадобилась.

Напомним, 29 апреля сообщалось, как в Екатеринбурге жена обвинила бывшего мужа в избиениях. Первый случай произошел во время беременности из-за бытовой ссоры. После побои начали повторяться. В результате женщина ушла от мужа, однако он продолжал высылать видео с угрозами, а также несколько раз вновь избил.

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Екатеринбург
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