Пьяный водитель угонял от ГИБДД на «Приоре» и врезался в дерево в Каменске-Уральском

Пьяный мужчина на Lada Priora угонял от полицейских и врезался в дерево в Каменске-Уральском. Он и его жена-пассажир получили травмы.

Происшествие случилось утром 2 мая в лесу около Волковской плотины. 33-летний житель Каменска-Уральского ехал за рулем и периодически менял траекторию движения. Это показалось подозрительным инспеторам ДПС. Они включили проблесковые маяки и через громкоговоритель потребовали остановиться. Водитель не выполнил требования сотрудников полиции и попытался скрыться. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в дерево. Стаж вождения мужчины составляет 15 лет. Он четыре раза привлекался за нарушение ПДД. В автомобиле находилась супруга на пассажирском сидении, также в транспортном средстве были обнаружены бутылки со спиртным. В отношении нарушителя были составлены административные материалы за невыполнение требования сотрудников полиции и за пьяную езду. Последнее нарушение предусматривает лишение водительского удостоверения и штраф 30 тысяч рублей. Напомним, 19 апреля сообщалось, как пьяный водитель удирал от полиции и врезался в экипаж ГИБДД в Нижнем Тагиле. Пьяный водитель удирал от полиции и врезался в экипаж ГИБДД в Нижнем Тагиле

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