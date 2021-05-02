Пьяный водитель угонял от ГИБДД на «Приоре» и врезался в дерево в Каменске-Уральском

Пьяный водитель угонял от ГИБДД на «Приоре» и врезался в дерево в Каменске-Уральском
Пьяный водитель угонял от ГИБДД на «Приоре» и врезался в дерево в Каменске-Уральском
Сегодня, 19:49ПроисшествияФото: Управление ГИБДД по Свердловской области
Пьяный мужчина на Lada Priora угонял от полицейских и врезался в дерево в Каменске-Уральском. Он и его жена-пассажир получили травмы.

Происшествие случилось утром 2 мая в лесу около Волковской плотины. 33-летний житель Каменска-Уральского ехал за рулем и периодически менял траекторию движения. Это показалось подозрительным инспеторам ДПС. Они включили проблесковые маяки и через громкоговоритель потребовали остановиться.

Водитель не выполнил требования сотрудников полиции и попытался скрыться. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в дерево.

Стаж вождения мужчины составляет 15 лет. Он четыре раза привлекался за нарушение ПДД. В автомобиле находилась супруга на пассажирском сидении, также в транспортном средстве были обнаружены бутылки со спиртным.

В отношении нарушителя были составлены административные материалы за невыполнение требования сотрудников полиции и за пьяную езду. Последнее нарушение предусматривает лишение водительского удостоверения и штраф 30 тысяч рублей.

Напомним, 19 апреля сообщалось, как пьяный водитель удирал от полиции и врезался в экипаж ГИБДД в Нижнем Тагиле.

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