Серийный грабитель микрофинансовых организаций попался полиции в Екатеринбурге

Серийный грабитель микрофинансовых организаций попался полиции в Екатеринбурге
Серийный грабитель микрофинансовых организаций попался полиции в Екатеринбурге
Сегодня, 14:47ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Грабитель офисов МФО был пойман полицейскими в Екатеринбурге. Он совершил три налета, а один из пунктов ограбил дважды.

Первый случай произошел 20 апреля на улице Шаумяна. Мужчина в медицинской маске, вооружившись ножом, вошел в помещение МФО и потребовал деньги. Его «выручкой» стали 28 тысяч рублей. Спустя пару дней, екатеринбуржец осуществил налет на офис на улице Щорса. В этот раз он забрал семь тысяч рублей, пишет «КП-Екатеринбург».

Затем мужчина еще раз ограбил офис на Шаумяна, забрав у кассира тысячу рублей. Полицейские организовали розыск преступника и установили его личность. Под подозрение попал мужчина 1980 года рождения. Он был уволен из автосервиса из-за обмана посетителей и на момент задержания нигде не работал.

Мужчине вменяется нарушение законы по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации (Разбой с применением оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 9 марта в Екатеринбурге на офис микрозаймов напал мужчина с ножом. Злоумышленник оставил порезы на лице девушки — менеджера офиса, вплотную приставив лезвие. Потерпевшая звала на помощь, но все-таки открыла сейф. В помещение вошел клиент и спугнул нападавшего. Грабитель схватил деньги и скрылся. Позднее его задержали. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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