Срок за пост в соцсетях грозит гастарбайтеру-таджику в Екатеринбурге

Срок за пост в соцсетях грозит гастарбайтеру-таджику в Екатеринбурге
Срок за пост в соцсетях грозит гастарбайтеру-таджику в Екатеринбурге
Сегодня, 17:40ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Гастарбайтеру из Таджикистана, приехавшему на заработки в Екатеринбург, грозит срок за призыв к терроризму в Instagram.

23-летний гражданин Таджикистана опубликовал в Instagram запись, с призывами к терроризму, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.

Иностранец был задержан ФСБ 30 апреля. В отношении него заведено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 13 апреля сообщалось, как житель Новоуральска был оштрафован на полмиллиона рублей за комментарий «Вконакте». Психолого-лингвистическая судебная экспертиза выявила в высказываниях признаки публичного оправдания терроризма

Сюжеты:
Екатеринбург
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