Таксист принял спящего пассажира за труп и привез в полицию в Екатеринбурге
Сегодня, 19:51ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru

Таксист принял спящего пассажира за труп и привез в полицию в Екатеринбурге

Водитель такси доставил уснувшего пассажира в полицию. Ему показалось, что клиент умер у него в салоне.

В отдел полиции № 3 по Екатеринбургу обратился водитель, занимающийся извозом. Он сообщил стражам порядка, что в его машине находится труп. Полицейские смогли привести «труп» в сознание, пишет E1.

После пробуждения пассажир отправился домой. При нем не было найдено запрещенных веществ, рассказали в МВД.

Напомним, 16 апреля сообщалось, как автомобиль такси провалился в яму с кипятком в Екатеринбурге. Авария произошла на перекрестке улиц Учителей и Сулимова. Водитель смог выбраться из автомобиля самостоятельно. Горячая вода затопила улицу из-за коммунальной аварии.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
полициятакситруптаксистЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы