Таксист принял спящего пассажира за труп и привез в полицию в Екатеринбурге

Водитель такси доставил уснувшего пассажира в полицию. Ему показалось, что клиент умер у него в салоне.

В отдел полиции № 3 по Екатеринбургу обратился водитель, занимающийся извозом. Он сообщил стражам порядка, что в его машине находится труп. Полицейские смогли привести «труп» в сознание, пишет E1. После пробуждения пассажир отправился домой. При нем не было найдено запрещенных веществ, рассказали в МВД. Напомним, 16 апреля сообщалось, как автомобиль такси провалился в яму с кипятком в Екатеринбурге. Авария произошла на перекрестке улиц Учителей и Сулимова. Водитель смог выбраться из автомобиля самостоятельно. Горячая вода затопила улицу из-за коммунальной аварии. В яму с кипятком провалилось такси в Екатеринбурге

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