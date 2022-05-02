2 пьяных мужчины набросились ночью на прохожих в Полевском

2 пьяных мужчины набросились ночью на прохожих в Полевском
2 пьяных мужчины набросились ночью на прохожих в Полевском
Сегодня, 16:33ПроисшествияФото: 1MI
Два мужчины в состоянии алкогольного опьянения около «Пивной лавки» на улице Коммунистическая в Полевском устроили ночью потасовку с прохожими.

По словам очевидцев, девушка и юноша проходили мимо заведения. Мужчины стали говорить непристойные вещи по отношению к ней, называли ее «малолеткой» и «кобылой». Также зачинщики набросились на молодого человека. Паре помогли случайные прохожие, какие они получили травмы — неизвестно, сообщается в группе «ЧП Полевской» ВКонтакте.

Напомним, в начале февраля две семейные пары в Нижнем Тагиле подрались с охранниками в одном из баров города. В результате мужчины попали в больницу в различными травмами, а полиция начала проверку по данному факту.

Сюжеты:
Новости УрФО
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