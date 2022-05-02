На Вагонке в Тагиле сгорел дотла частный дом на улице Урожайной

На Вагонке в Тагиле сгорел дотла частный дом на улице Урожайной
На Вагонке в Тагиле сгорел дотла частный дом на улице Урожайной
Сегодня, 12:03ПроисшествияФото: ОНД и ПР по Свердловской области
На площади в 120 квадратных метров у тагильской семьи сгорели частный дом, баня и надворные постройки.

Инцидент произошел вечером 1 мая около 18 часов на улице Урожайная в Нижнем Тагиле. По информации отдела надзорной деятельности МЧС Свердловской области, спустя полчаса после приезда спасателей огонь удалось локализовать. Ближе к 19 часам было ликвидировано открытое горение.

Проливку и разбор сгоревших конструкций удалось завершить спустя 2,5 часа после начала возгорания. На месте работали четыре единицы техники и 13 человек личного состава.

По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдения правил пожарной безопасности в быту.

Пожарные напоминают, что территорию возле частного дома необходимо содержать в чистоте — не сжигать и не складировать мусор, не использовать неисправные электроприборы и сети, следить за исправностью печек. В случае обнаружения возгорания или дыма, незамедлительно вызывать пожарную службу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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