На Вагонке в Тагиле сгорел дотла частный дом на улице Урожайной

Пожарные напоминают, что территорию возле частного дома необходимо содержать в чистоте — не сжигать и не складировать мусор, не использовать неисправные электроприборы и сети, следить за исправностью печек. В случае обнаружения возгорания или дыма, незамедлительно вызывать пожарную службу.