На Вагонке в Тагиле сгорел дотла частный дом на улице Урожайной

Инцидент произошел вечером 1 мая около 18 часов на улице Урожайная в Нижнем Тагиле. По информации отдела надзорной деятельности МЧС Свердловской области, спустя полчаса после приезда спасателей огонь удалось локализовать. Ближе к 19 часам было ликвидировано открытое горение.
Проливку и разбор сгоревших конструкций удалось завершить спустя 2,5 часа после начала возгорания. На месте работали четыре единицы техники и 13 человек личного состава.
По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдения правил пожарной безопасности в быту.
Пожарные напоминают, что территорию возле частного дома необходимо содержать в чистоте — не сжигать и не складировать мусор, не использовать неисправные электроприборы и сети, следить за исправностью печек. В случае обнаружения возгорания или дыма, незамедлительно вызывать пожарную службу.