Неизвестные проткнули колеса 10 автомобилям на Вагонке в Нижнем Тагиле

Неизвестные проткнули колеса 10 автомобилям на Вагонке в Нижнем Тагиле
Неизвестные проткнули колеса 10 автомобилям на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:07ПроисшествияФото: pixabay.com
В ночь с 1 на 2 мая у дома на Ленинградском проспекте, 2 неизвестные проткнули колеса нескольким автомобилям. Всего пострадало около 10 машин, сообщила подписчица редакции TagilCity.ru.

По словам жительницы дома, утром она вышла из подъезда и обратила внимание, что серая машина стоит со спущенными колесами, прямо рядом с будкой по продаже воды.

У дома находится большая автостоянка и она начала пустовать, так как рядом на Ленинградском проспекте открылось еще несколько стоянок. К тому же у местных жителей гаражи рядом с домами, поделилась с редакцией другая жительница Вагонки.

Фото:TagilCity.ru

Пострадавшие ищут свидетелей преступления. Если вы видели, кто проколол колеса или имеете запись с камер видеорегистраторов, можете сообщить на почту редакции TagilCity.ru по адресу pressa@tagilcity.ru, а также в мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram (+7 (965) 510-42-42).

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