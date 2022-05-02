Сотрудники банка не смогли отговорить свердловчанина не отдавать мошенникам 3 млн

Сотрудники банка не смогли отговорить свердловчанина не отдавать мошенникам 3 млн
Сотрудники банка не смогли отговорить свердловчанина не отдавать мошенникам 3 млн
Сегодня, 12:50ПроисшествияФото: 1МI
Лжебанкиры убедили жителя Екатеринбурга перевести на «безопасные счета» почти 3 миллиона рублей. При этом настоящие сотрудники банка пытались мужчину отговорить, но безрезультатно.

Жертвой мошенников стал 34-летний житель Екатеринбурга. Мужчине позвонили якобы сотрудники банка, которые убедили свердловчанина, что его счета подверглись атаке. По версии злоумышленников, неизвестные пытались похитить все деньги екатеринбуржца.

После того, как потерпевший перевел на «безопасные» счета, указанные собеседниками, полмиллиона рублей, с ним связались действующие сотрудники банка. Финансисты пытались убедить свердловчанина, что его счета в безопасности, и нет никакой угрозы потери финансов. Екатеринбуржцу пытались объяснить, что его обманывают мошенники. Однако тот продолжил переводить деньги злоумышленникам, сообщает пресс-группа свердловского УМВД.

Свердловчанин поверил, что его «разводят» мошенники только после того, как товарищ убедил его в корыстных целях лжебанкиров. В итоге мужчина написал заявление в полицию.

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