Сотрудники банка не смогли отговорить свердловчанина не отдавать мошенникам 3 млн

После того, как потерпевший перевел на «безопасные» счета, указанные собеседниками, полмиллиона рублей, с ним связались действующие сотрудники банка. Финансисты пытались убедить свердловчанина, что его счета в безопасности, и нет никакой угрозы потери финансов. Екатеринбуржцу пытались объяснить, что его обманывают мошенники. Однако тот продолжил переводить деньги злоумышленникам, сообщает пресс-группа свердловского УМВД.