В убийстве полицейской из Нижних Серег подозревается ее отец

На месте происшествия возле тела молодой женщины лежала монтировка со следами крови. Смерть свердловчанки наступила от полученной черепно-мозговой травмы. Мужчина, с которым погибшая была на рыбалке, рассказал, что на нее напал неизвестный в черной маске, пишет «КП-Екатеринбург».
Отец погибшей, являющийся егерем в охотничьем хозяйстве, был задержан в ту же ночь, когда полиция нашла тело старшего лейтенанта. Раньше проблем с законом у мужчины не было.
По словам представителя свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, совершенное убийство могло произойти на бытовой почве.
Напомним, погибшая ушла на рыбалку к реке Бисерть вместе с молодым человеком 21 года, которой раньше был ее подопечным. Домой она не вернулась. Мать, забеспокоившись, позвонила коллегам дочери с сообщением о пропаже. Полицейские вскоре нашли ее уже мертвой.