В убийстве полицейской из Нижних Серег подозревается ее отец

Напомним, погибшая ушла на рыбалку к реке Бисерть вместе с молодым человеком 21 года, которой раньше был ее подопечным. Домой она не вернулась. Мать, забеспокоившись, позвонила коллегам дочери с сообщением о пропаже. Полицейские вскоре нашли ее уже мертвой.