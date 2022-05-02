В убийстве полицейской из Нижних Серег подозревается ее отец

В убийстве полицейской из Нижних Серег подозревается ее отец
В убийстве полицейской из Нижних Серег подозревается ее отец
Сегодня, 10:50ПроисшествияФото: 1МI
64-летний отец убитой сотрудницы полиции Нижних Серег задержан по подозрению в избиении дочери до смерти. Происшествие случилось вечером 29 апреля 2022 года.

На месте происшествия возле тела молодой женщины лежала монтировка со следами крови. Смерть свердловчанки наступила от полученной черепно-мозговой травмы. Мужчина, с которым погибшая была на рыбалке, рассказал, что на нее напал неизвестный в черной маске, пишет «КП-Екатеринбург».

Отец погибшей, являющийся егерем в охотничьем хозяйстве, был задержан в ту же ночь, когда полиция нашла тело старшего лейтенанта. Раньше проблем с законом у мужчины не было.

По словам представителя свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, совершенное убийство могло произойти на бытовой почве.

Напомним, погибшая ушла на рыбалку к реке Бисерть вместе с молодым человеком 21 года, которой раньше был ее подопечным. Домой она не вернулась. Мать, забеспокоившись, позвонила коллегам дочери с сообщением о пропаже. Полицейские вскоре нашли ее уже мертвой.

Сюжеты:
Новости УрФО
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