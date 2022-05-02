Вандалы разрушили памятники на могилах кладбища в Билимбае

Свершенный акт вандализма увидели свердловчанка и ее муж, которые пришли на кладбище к могиле отца женщины. На кладбище сейчас лежат сломанный крест и несколько сваленных и сломанных памятников. Два сброшенных памятника остались целыми, их мужчина поднял, пишет Е1.