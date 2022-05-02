Вандалы разрушили памятники на могилах кладбища в Билимбае

Вандалы разрушили памятники на могилах кладбища в Билимбае
Вандалы разрушили памятники на могилах кладбища в Билимбае
Сегодня, 13:21ПроисшествияФото: 1МI
Неизвестные разломали памятники на могилах городского кладбища в поселке городского типа Билимбай.

Свершенный акт вандализма увидели свердловчанка и ее муж, которые пришли на кладбище к могиле отца женщины. На кладбище сейчас лежат сломанный крест и несколько сваленных и сломанных памятников. Два сброшенных памятника остались целыми, их мужчина поднял, пишет Е1.

По словам женщины, из-за ветра памятники упасть не могли, так как они слишком тяжелые.

Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что сотрудники полиции Первоуральска сейчас устанавливают картину происшествия. Инцидент взят на контроль начальством ОВД Первоуральска.

Напомним, в апреле 2022 года в Нижнем Тагиле в парке Металлургов неизвестные вандалы похитили ограждения с моста.

Сюжеты:
Новости УрФО
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