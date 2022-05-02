Вспыхнул пожар в частном яхт-клубе в Екатеринбурге

Вспыхнул пожар в частном яхт-клубе в Екатеринбурге
Вспыхнул пожар в частном яхт-клубе в Екатеринбурге
Сегодня, 15:25ПроисшествияФото: 1МI
Яхт-клуб, который находится в Екатеринбурге на улице Контролеров, загорелся около девяти часов вечера 1 мая 2022 года.

Площадь пожара — 195 квадратных метров, в итоге возгорания пострадало 15 гаражей клуба, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь был локализован в 21:22, около 12 ночи пожарные ликвидировали открытое горение, а в час ночи были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

При тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 11 человек.

Напомним, в феврале 2019 года случился пожар в этом же яхт-клубе. Пламя стремительно распространилось по ангару, в котором хранилось спортивное оборудование. Пожарные быстро потушили возгорание площадью 30 квадратных метров, однако оказалось, что инвентарь значительно поврежден, часть его восстановить нельзя.

Сюжеты:
Новости УрФО
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