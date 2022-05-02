Вспыхнул пожар в частном яхт-клубе в Екатеринбурге

Напомним, в феврале 2019 года случился пожар в этом же яхт-клубе. Пламя стремительно распространилось по ангару, в котором хранилось спортивное оборудование. Пожарные быстро потушили возгорание площадью 30 квадратных метров, однако оказалось, что инвентарь значительно поврежден, часть его восстановить нельзя.