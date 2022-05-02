Жители Невьянска обвинили рыбаков в лесном пожаре

Жители Невьянска возмутились отдыхающими рыбаками, которые, по их словам, учинили пожар во время пикника. Инцидент произошел 1 мая 2022 года около села Федьковка.

Отдыхающие рыбаки разводили костер. В какой-то момент огонь перекинулся на сухую траву, из-за чего вспыхнул пожар, сообщили в группе «Инцидент Невьянск». Возгорание местные жители тушили сами. По словам очевидцев, рыбаки в это время находились в стороне и смотрели на происходящее. Также один из рыбаков сообщил, что в результате пожара оказался сгоревшим большой участок поля возле водоема. Напомним, незадолго до наступления майских праздничных дней губернатор Свердловской области ввел противопожарный режим, запрещающий разведение костров под открытым небом. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter