Жители Невьянска обвинили рыбаков в лесном пожаре

Жители Невьянска обвинили рыбаков в лесном пожаре
Жители Невьянска обвинили рыбаков в лесном пожаре
Сегодня, 11:38ПроисшествияФото: 1МI
Жители Невьянска возмутились отдыхающими рыбаками, которые, по их словам, учинили пожар во время пикника. Инцидент произошел 1 мая 2022 года около села Федьковка.

Отдыхающие рыбаки разводили костер. В какой-то момент огонь перекинулся на сухую траву, из-за чего вспыхнул пожар, сообщили в группе «Инцидент Невьянск».

Возгорание местные жители тушили сами. По словам очевидцев, рыбаки в это время находились в стороне и смотрели на происходящее.

Также один из рыбаков сообщил, что в результате пожара оказался сгоревшим большой участок поля возле водоема.

Напомним, незадолго до наступления майских праздничных дней губернатор Свердловской области ввел противопожарный режим, запрещающий разведение костров под открытым небом.

Сюжеты:
Новости УрФО
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