Жители Невьянска обвинили рыбаков в лесном пожаре

Отдыхающие рыбаки разводили костер. В какой-то момент огонь перекинулся на сухую траву, из-за чего вспыхнул пожар, сообщили в группе «Инцидент Невьянск».
Возгорание местные жители тушили сами. По словам очевидцев, рыбаки в это время находились в стороне и смотрели на происходящее.
Также один из рыбаков сообщил, что в результате пожара оказался сгоревшим большой участок поля возле водоема.
Напомним, незадолго до наступления майских праздничных дней губернатор Свердловской области ввел противопожарный режим, запрещающий разведение костров под открытым небом.